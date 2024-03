La commedia romantica Netflix del momento è immersa nella verde Irlanda

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 18 marzo 2024) Irish Wish - Solo un desiderio, oggi secondo film più visto su, è uscito poco prima del giorno di San Patrizio e forse non è un caso. Immersonatura rigogliosa dell'isolasmeraldo è come se fosse apparso ad anticipare e proseguire i festeggiamenti di chi i suoi luoghi e le sue atmosfere le ama profondamente. Non solo, vede protagonista Lindsay Lohan, che dopo il successo di Falling for Christmas, i fan erano ansiosi di rivedere in un'altradella piattaforma. Questa volta la storia è quella di Maddie (Lohan) innamorata perdutamente di Paul (Alexander Vlahos), che però sta per sposarsi con la sua migliore amica, Emma. Col cuore spezzato, Maddie si reca comunque inper le nozze, con l'intento di essere la migliore damigella d'onore possibile ...