La Cina stringe le maglie della Borsa Ecco come

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 18 marzo 2024) Il sorpasso dell’India sullaè ormai una realtà. E non solo perché Nuova Delhi tira più di Pechino in termini di Pil, ma anche perché le piazze finanziarie indiane sono decisamente più gettonate di quelle cinesi. La fuga di capitali che ha drenato certezze e ricchezza dallain questi ultimi mesi, ha nei fatti spostato il baricentro delle Ipo in Asia, posizionandolo sull’India. Ora però il partito comunista ha deciso di risolvere la questione alla sua maniera, nella speranza che sia quella migliore: alzare il livello di qualità e fedeltà di chi sceglie di quotarsi a Shanghai o Schenzen. Basta con gli investitori fuggiaschi alla prima avvisaglia di tempesta, chi decide di portare i propri capitali sui listini cinesi deve dare garanzia di tenuta e permanenza. E così,ha rivelato Bloomberg, il governo ha diramato una serie ...