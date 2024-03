(Di lunedì 18 marzo 2024) Laha espresso le suezioni a Vladimirper la suaalle elezioni presidenziali tenute in Russia. "Laesprime le suezioni su questo", ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian, alla richiesta di un commento nel corso del briefing quotidiano. "e Russia sono i rispettivi vicini più grandi e sono partner strategici e cooperativi nella nuova era", ha aggiunto Lin.

La Cina si congratula con Putin per la vittoria elettorale - La Cina ha espresso le sue congratulazioni a Vladimir Putin per la sua vittoria alle elezioni presidenziali tenute in Russia. "La Cina esprime le sue congratulazioni su questo", ha affermato il ...ansa

Corea del Nord-Russia: Kim si congratula con Putin per la vittoria alle elezioni presidenziali - Seul, 18 mar 06:25 - (Agenzia Nova) - Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha inviato un messaggio di congratulazioni a Vladimir Putin per la sua rielezione a presidente della Russia. Lo riferisce ...agenzianova

Cina-Pakistan: Xi si congratula con Zardari per vittoria alle presidenziali - Il presidente della Cina, Xi Jinping, si è congratulato con l'omologo del Pakistan, Asif Ali Zardari, per la vittoria alle elezioni ...agenzianova