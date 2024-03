La campionessa di biathlon sarà l' inviata di Eurosport a Parigi per commentare le Olimpiadi Intanto si concede un po' di relax | ma continua ad allenarsi E si dedica a nuovi progetti | a cominciare dall' orto

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 18 marzo 2024) Nata a Brunico nel 1990, Dorothea Wierer è stata tre voltemondiale di, una disciplina in cui sono abbinate lo sci di fondo e il tiro con la carabina. Atleta delle Fiamme Gialle, è stata anche due volte vincitrice della Coppa del Mondo e si è messa al collo tre medaglie olimpiche in tre diverse edizioni. Dorothea Wierer ore 8 «Mi sveglio nella mia casa di Cavalese (Trento), faccio colazione con mio marito, guardando le montagnea finestra del soggiorno. Sono momenti di rara bellezza: solitamente sono in giro per il mondo 200 giorni l’anno, ma a febbraio, dopo la Coppa del Mondo, ho deciso di fermarmi qualche mese, per recuperare le energie dopo le molteplici malattie del 2023». Leggi anche › La parità di genere alle ...