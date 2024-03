Kung Fu Panda 4 | la recensione | da apprendista a maestro

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 18 marzo 2024) Il film:Fu4, 2024. Regia: Mike Mitchell. Genere: Animazione. Cast: Jack Black, Dustin Hoffman, Awkwafina, Viola Davis, James Hong, Bryan Cranston. Durata: 94 minuti. Dove l’abbiamo visto: Al cinema, in anteprima stama ed in versione doppiata. Trama: Po è ormai destinato a diventare il nuovo leader spirituale della Valle della Pace; ma prima di poter essere ufficialmente investito del ruolo, deve trovare un degno successore al titolo di Guerriero dragone. Sembra trovarlo in Zhen, volpe dotata di molte abilità promettenti ma a cui non piace l’idea di essere addestrata da un. Sono passati sette anni da quella che sembrava all’apparenza la chiusura di una trilogia d’animazione divertente e di gran successo. ConFu3 (2016), il pubblico di grandi e ...