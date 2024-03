Kung Fu Panda 4 conquista il box office italiano con le anteprime del weekend

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 18 marzo 2024) LediFu4 hannoto il boxdomenicale in Italia, portando il nuovo capitolo della celebre saga animata targata DreamWorks Animation in prima posizione con un incasso di 381mila euro e quasi 50mila spettatori. Dune – Parte 2 continua comunque a registrare ottimi risultati, aggiudicandosi altri 318mila euro e portando il totale a 8,2 milioni di euro. In terza posizione troviamo invece La zona d’interesse, che ha incassato 214mila euro durante l’ultimo fine settimana. Ma diamo un’occhiata al boxdi domenica 17 marzo 2024:Fu4: euro 381.682 Dune – Parte 2: euro 318.987 La zona d’interesse: euro 214.553 Race for Glory – Audi VS. Lancia: euro 177.935 Un altro ferragosto: euro ...