Ko casalingo | 0-1 Primavera al buio Perde con l’Empoli e rimane ultima

(Di lunedì 18 marzo 2024) Adesso la sfida di sabato 30 marzo a Frosinone diventa una finale per ladel Bologna, battuta ieri a Empoli e senza vittorie ormai da due mesi. Gara decisa al 74’ da Corona. Con questa sconfitta, i rossoblù perdono una grandissima occasione di staccare proprio i ciocari sconfitti sul campo dell’Atalanta: restano insieme in fondo alla classifica a quota 20 punti. E dire che la gara si era aperta bene per il Bologna di Paolo Magnani che dopo due minuti vede il destro di Byar deviato in angolo proprio sul più bello. La gara prosegue all’insegna dell’equilibrio, e prima dell’intervallo. Al 55’colpisce il palo sul sinistro di Bacci, mentre al 74’ trova il vantaggio grazie al colpo di testa di Corona su una punizione dalla sinistra. La reazione rossoblù arriva col destro di Tordiglione poco alto sulla traversa e con l’incursione di Byar, ...

LIVE Primavera - Roma-Inter 0-0, 14' - Primo giallo del match: Owusu finisce sul taccuino di Ago - Dopo il 2-2 casalingo con la Juventus, e la vittoria per 6-1 della Roma contro la Fiorentina, risultato che ha permesso ai capitolini di accorciare le distanze sui nerazzurrini andando a -4, l'Inter ...fcinternews

Primavera, Guidi dopo Roma-Inter: “Pareggio meritato ma abbiamo qualche rimpianto” - Le parole del tecnico giallorosso: 'Abbiamo sciupato tante occasioni da gol. Dobbiamo affrontare le partite con molto più coraggio' Redazione 16 marzo - 15:46 Federico Guidi, tecnico della Roma Primav ...informazione

Primavera, pari casalingo con la Fiorentina. In gol ancora Burnete - Punto che muove la classifica per il Lecce Primavera. Al Deghi Center di San Pietro in Lama succede tutto nella prima mezz’ora in una partita in cui nella ripresa manca il guizzo finale da entrambe le ...calciolecce