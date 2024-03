(Di lunedì 18 marzo 2024) Uno Jurgenmolto frustrato ha reagito in maniera scomposta all'intervista televisiva dopo la dolorosadel suo Liverpool in FA Cup contro il Manchester United. Propriofacevanegli stessi momenti, il tedesco ha detto che le domande fattegli erano "stupide". Poi se n'è andato stizzito.

In Inghilterra, Arteta , è sempre stato visto come l’erede di Guardiola . Il Telegraph scrive: “ Arteta , come Guardiola , aveva studiato al Barcellona. E, naturalmente, aveva lavorato come assistente ... (ilnapolista)

Klopp come Allegri, la sconfitta fa uscire fuori la supponenza: “Domanda stupida”. E se ne va - Uno Jurgen Klopp molto frustrato ha reagito in maniera scomposta all’intervista televisiva dopo la dolorosa sconfitta del suo Liverpool in FA Cup contro il Manchester United. Proprio come faceva ...fanpage

United-Liverpool spettacolo puro: i Red Devils volano in semifinale di Fa Cup al 121’. Eroe l'ex Atalanta Diallo - Il North-West Derby, valido per i quarti di finale della coppa nazionale, è già diventata la partita dell’anno nel Regno Unito. Gli uomini di Ten Hag strappano il pass per la semifinale in una partita ...msn

Fa Cup: vince il Manchester United, Liverpool eliminato - (ANSA) - ROMA, 17 MAR - Dopo 120 minuti intensi ed emozionanti, il Manchester United ha battuto 4-3 il Liverpool nei quarti di finale di Coppa d'Inghilterra, cancellando il sogno dei Reds di vincere q ...corrieredellosport