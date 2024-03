Kim a Putin | indipendenza antimperialista come idea comune

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) L'incontro dello scorso settembre nell'Estremo oriente siberiano ha portato alla svolta "storica" delle relazioni tra Corea del Nord e Russia, con la cooperazione "strategica eterna" basata sull' "". Lo ha scritto il leader Kim Jong-un nel messaggio a Vladimir, per il suo quinto mandato presidenziale, secondo il testo diffuso in serata dalla Kcna. "Mi unirò con te e darò vita alla nuova era dell'amicizia bilaterale con lunghe radici storiche e tradizioni in conformità con le esigenze dei tempi e porterò avanti la realizzazione della costruzione di un Paese potente", ha aggiunto.