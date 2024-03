Kiev | nel Paese 128 000 vittime di crimini di guerra

(Di lunedì 18 marzo 2024) L'Ucraina ha raccolto informazioni preliminari su oltre 128.000didi: lo ha detto Veronika Plotnikova, capo del centro di coordinamento per il sostegno allee ai testimoni della procura generale di, come riporta il Guardian. Idicomprendono attacchi deliberati contro civili, a siti culturali o istituzioni mediche, tortura e deportazioni. "Il Registro delle indagini preliminari ha informazioni su oltre 128.000didi, il numero cresce ogni giorno. Stiamo creando un sistema di sostegno perché nessun ente governativo può provvedere a così tante".

