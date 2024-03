Kiev | ' la guerra sta passando il punto di non ritorno'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Lain Ucraina stail "di non" in termini di conseguenze per l'Europa e nessun Paese europeo "rimarrà indenne" se il conflitto non avrà un esito giusto: lo ha detto il premier ucraino Denys Shmyhal in un'intervista a Euractiv. Il presidente russo Vladimir "Putin conta sull'erosione della nostra unità: dobbiamo deluderlo e dobbiamo essere uniti tutto il tempo necessario per vincere questa", ha affermato Shmygal, sottolineando la necessità di "salvare l'unità dell'Ue, all'interno dell'Ucraina e all'interno degli Stati membri dell'Ue". Nel frattempo, ha sottolineato,"ritiene che potrà avviare i negoziati di adesione (all'Ue, ndr) nella prima metà di quest'anno". l presidente del Consiglio Europeo, Charles "Michel ha definito il 2030 come possibile ...