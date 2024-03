Kate | nuovo colpo di scena | l’ultima indiscrezione sulla sua salute

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 18 marzo 2024)Middleton, arrivano degli importanti aggiornamenti in merito alle sue condizioni di: le ultime Ovviamente tra i sudditi e tutto il resto del Regno Unito c’è forte preoccupazione in merito alle condizioni didiMiddleton. Oramai, oltre al tumore che ha colpito Re Carlo, non si sta parlando d’altro se non di questo argomento. E’ passato più di un mese da quando la principessa del Gallas si è mostrata al pubblico e dall’annuncio della operazione all’addome. Una scomparsa che, con il passare del tempo, diventa sempre di più misteriosa.Middleton (Foto Facebook) Cityrumors.itC’è anche (più di qualcuno) chi mostra dei dubbi sull’operazione che ha subito, tanto da proporre delle teorie molto pericolose. A fare il punto della situazione ci ha pensato direttamente Jessica Reed ...