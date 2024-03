Dopo il caso della foto ritoccata, sono aumentate le illazioni e le fake news sulla principessa del Galles che non si vede dallo scorso dicembre. L’immagine Kate Middleton con i 3 figli diffusa in ... (metropolitanmagazine)

Kate Middleton, ecco le immagini della spesa al supermercato con William. «Serena, rilassata e in salute» - Kate Middleton è stata vista in pubblico sabato scorso mentre col marito William si trovava in un negozio di prodotti locali vicino alla sua residenza dell'Adelaide Cottage, a Windsor.ilmessaggero

Kate Middleton, diffuso il primo video dell’avvistamento con il marito William: “È un buon segno” - A poche ore dall'indiscrezione sulla prima uscita pubblica di Kate Middleton, spunta il filmato che confermerebbe il miglioramento delle condizioni di ...fanpage

Il mistero sull'assenza di Kate Middleton s'infittisce e rispunta Rose, presunta amante di William - Rose 39 anni, un passato da modella e un'esperienza in campo politico come ricercatrice per l'ex ministro dell'educazione Micheal Gove, nel Regno Unito è anche nota come socialite. Nel 2009 ha sposato ...tgcom24.mediaset