(Di lunedì 18 marzo 2024) La principessa del Galles e quella di City Life si sono rese protagoniste, in modo di diverso, di un "errore di comunicazione" ma nessun punto in comune esiste tra loro. A partire dal modo di affrontarlo

Secondo The Sun, Kate Middleton sarebbe stata avvistata mentre faceva la spesa con William . Perché non ci sono foto della coppia.Continua a leggere (fanpage)

Kate Middleton come Chiara Ferragni Ecco perché il paragone non regge - Cos'hanno in comune Chiara Ferragni e Kate Middleton Niente. Proprio letteralmente niente. Non che all'influencer di Cremona dispiacerebbe, anzi, avere qualcosa da spartire con lei. Ma a volte capita ...ilgiornale

Kate Middleton riappare in pubblico, con William nel suo negozio preferito: «Aveva un aspetto felice, sembrava in salute» - Kate Middleton, ultimamente, è stata al centro del gossip di tutto il mondo: "Che cos'ha avuto", "Perché nessuno risponde quando si chiede di ...leggo

Kate Middleton torna in pubblico: la principessa fa la sua prima uscita dopo l’operazione - La principessa Kate Middleton ha fatto i primi passi verso il ritorno agli impegni ufficiali con una visita a un negozio agricolo vicino alla sua casa di Windsor. La principessa è stata vista nel week ...msn