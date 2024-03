Kate Middleton avvistata con William nella fattoria di Windsor “felice e rilassata” Mentre studia il contrattacco

(Di lunedì 18 marzo 2024) Londra, 18 marzo 2024 –è tornata in uno dei suoi posti del cuore. Secondo quanto riportano il Sun e il Daily Mail, la principessa del Galles è stata vista “, in salute e” nelfarm shop, ovvero il negozio delladi, da anni frequentato dalla moglie dell’erede al trono e dalla sua famiglia. Purtroppo nessuna foto a testimoniare quantosia in ripresa dopo l’intervento chirurgico all’addome, che avrebbe messo a tacere una volta per tutte le infinite elucubrazioni sul suo conto. “ha subito l’ileostomia”. L’ultima indiscrezione. Ecco cos’è Bagno di folla oggi per i principi di Galles a due giorni dall'incoronazione di re Carlo III. ...

