Kate avvistata in un negozio | le prime foto ufficiali dopo tanti silenzi

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 18 marzo 2024)Middleton è stata vista in pubblico mentre, col marito William, si trovava in undi prodotti locali vicino alla sua residenza dell’Adelaide Cottage, a Windsor. A rivelarlo in prima pagina è stato il Sun, che ha sottolineato come, secondo le testimonianze raccolte da chi si trovava al Windsor Farm Shop, la principessa sembrava “felice, rilassata e in salute”. Leggi anche: Checco Zalone e Virginia Raffaele stanno insieme? Le parole rivelatrici di lei da Fazio “tutte le voci che sono circolate, sono rimasto sbalordito nel vederli lì” ha affermato una delle fonti raccolte dal tabloid. La notizia è stata poi confermata dalle immagini pubblicate in esclusiva dal portale statunitense TMZ: negli scatti si vedecamminare spedita all’uscita del, in compagnia del principe ...