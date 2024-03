Juventus | Vlahovic non va in Nazionale per infortunio | le condizioni

(Di lunedì 18 marzo 2024) Il tecnico Dragan Stojkovi? ha annunciato, durante la conferenza stampa odierna, che per le partite contro Russia e Cipro, Dušan Vlahovi?...

La Juventus non va oltre lo 0-0 in casa contro il Genoa e conferma il momento di crisi profonda. Una sola vittoria nelle ultime 8 giornate (7... (calciomercato)

Nella sfida pareggiata 0-0 in casa contro il Genoa è emerso un dato molto negativo sulla coppia d’attacco della Juventus La partita della Juventus contro il Genoa è stata tutt’altro che positiva. ... (calcionews24)

Serbia, Vlahovic salta il ritiro della Nazionale per una dorsalgia - La Nazionale serba, tramite il suo profilo X ufficiale, ha appena reso noto che il commissario tecnico Dragan Stojkovic ha annunciato in conferenza stampa che non potrà contare su Dusan Vlahovic ...tuttojuve

Acerbi escluso dalla Nazionale dopo l’insulto a Juan Jesus: cosa rischia adesso - Juan Jesus sfotte Vlahovic dopo Napoli-Juve: "Dopo lo libero". Poi cancella il commento Dopo Napoli-Juventus Juan Jesus ha pubblicato sui social un sarcastico commento nei confronti di Dusan Vlahovic: ...youmedia.fanpage

Gazzetta - Juventus, c'è la data per il rinnovo di Vlahovic - Non di certo la sua migliore prestazione ieri contro il Genoa, anzi, forse stiamo parlando della peggior prestazione di Dusan Vlahovic alla Juventus. La ciliegina sulla torta è rappresentata ...ilbianconero