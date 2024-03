Juventus | Vlahovic non va in nazionale | ha dolori nella parte dorsale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 18 marzo 2024) Niente Serbia per Dusan. L’attaccante dellanon risponderà alla convocazione della sua. Il classe 2000, infatti, è costretto a rimanere alla Continassa a causa di una un doloredella schiena da valutare quotidianamente e di conseguenza non prenderàalle partite amichevoli contro Russia e Cipro., inoltre, aspetta di conoscere il verdetto del Giudice Sportivo dopo l’espulsione per proteste rimediata nel finale della sfida contro il Genoa, ieri allo Stadium: in ogni caso, non sarà sicuramente a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri per l’importante match del 30 marzo all’Olimpico di Roma contro la Lazio. SportFace.