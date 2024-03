Juventus | Bremer convocato in extremis dal Brasile

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 18 marzo 2024) Anche Gleisonpartirà per gli impegni internazionali in questa sosta del campionato. Il difensore della, che oggi spegne 27 candeline, è statoindal nuovo ct del, Dorival Junior al posto del centrale dell’Arsenal, Gabriel Magalhães. L’ex Torino si aggiunge così agli altri 12 bianconeri in giro per il mondo con le varie nazionali. Nella selezione verdeoro c’è anche capitan Danilo, mentre Chiesa, Cambiaso e Locatelli e l’azzurrino Miretti hanno risposto alla chiamata della Federcalcio italiana. Lasciano la Continassa per la chiamata delle nazionali anche il francese Rabiot, il serbo Kostic, il turco Yildiz, il polacco Szczesny, gli americani Weah e McKennie e l’inglese Iling-Junior, chiamato in Under 21. Rimane alla Continassa invece Dusan Vlahovic, costretto a ...