Juve in crisi di punti e di nervi Rosso Vlahovic | Max sbotta

Il ritiro doveva servire a qualcosa. Non si capisce bene a cosa, visto che dal giorno zero si è sempre parlato di una Juve che faceva... (calciomercato)

(Adnkronos) – Juventus e Genoa pareggiano 0-0 oggi nel match in calendario per la 29esima giornata della Serie A 2023-2024. I bianconeri allenati da Allegri colpiscono 2 pali e chiudono in 10 ... (seriea24)