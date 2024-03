Juve Genoa | Calvarese | «Guia fermo da anni al solito standard»

(Di lunedì 18 marzo 2024) Gianpaolo, ex arbitro, ha analizzato la prova di Giua dopocon la sua consueta analisi su Tuttosport Gianpaolo, ex arbitro, ha analizzato la prova di Giua dopocon la sua consueta analisi su Tuttosport. Le sue parole: ANALISI – «Nona presenza stagionale per Giua. Il sardo in futuro dovrà provare ad alzare il target delle sue gare: ormai èormai da diversiallo stesso. In una partita semplice, senza episodi di rilievo nelle aree di rigore, non riesce a trovare una soglia tecnica uniforme e commette varie imprecisioni. Già dopo sette minuti ecco un errore grossolano. Szczesny, dopo essere stato disturbato da Retegui, sta dando il pallone sulla linea laterale. Si accende una ...

