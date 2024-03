Juve-Allegri momento delicato | no all'esonero subito | si avvicina il cambio a fine stagione

(Di lunedì 18 marzo 2024)no, delicatissimo per i risultati e per la classifica. Lantus sta attraversando il peggior periodo della seconda gestione di Massimiliano...

momento no, delicatissimo per i risultati e per la classifica. La Juventus sta attraversando il peggior periodo della seconda gestione di Massimiliano... (calciomercato)

Ancora problemi per la Juve: il calciatore si ferma ancora una volta e salterà anche le sfide con la sua Nazionale. Brutte notizie per Allegri . Per Allegri e la sua Juve sembra non esserci una luce ... (rompipallone)

C'è grande trepidazione in questo momento in casa Fiorentina per quel che sta riguardando in direttore generale viola Joe Barone.... (calciomercato)

Juve, Campi: “In tre anni di Allegri ho visto alibi, saccenza e sarcasmo” - Graziano Campi ha parlato del tecnico della Juventus, Max Allegri: l'opinionista si è espresso duramente sul suo lavoro negli ultimi tre anni ...juvenews.eu

ON AIR - Impallomeni: "Inter-Napoli, gli azzurri hanno fatto una buona partita, pari giusto" - A commentare la Serie A a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni. Il primo pensiero di giornata "Un forza a Joe Barone che lotta per la vita e a que ...napolimagazine

Juventus, il futuro di Allegri è in bilico Ecco la situazione - Il pareggio casalingo per 0-0 contro il Genoa è stato l’ennesimo passo falso di una stagione che sta terminando nel peggiore dei modi per la Juventus. Sul banco degli imputati c’è sicuramente la ...calcionews24