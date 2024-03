Julia Bravo | condannata la soldatessa Usa che ubriaca investì e uccise il 15enne Giovanni Zanier

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 18 marzo 2024) Il Tribunale di Pordenone ha condannato a due anni e sei mesi di reclusione con sospensione della pena, laamericana di 21 anni in servizio alla Base Usaf di Aviano che il 21 agosto del 2022 ha investito e ucciso illungo una pista ciclabile di Porcia (Pordenone). La pena è stata sospesa. Alla donna, il giorno della tragedia era stato fatto l’alcol test ed era risultato positivo poiché nel sangue aveva un tasso alcolemico pari a 2,09 grammi per litro, ovvero 4 volte il limite consentito. Tuttavia, allanon è stata riconosciuta l’aggravante della guida in stato di ebrezza poiché l’alcol test era stato effettuato oltre due ore dopo l’incidente. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri,...