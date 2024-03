Juan Jesus ha minimizzato | è stato magnanimo con Acerbi Guardian

(Di lunedì 18 marzo 2024) Inter-Napoli finirà per essere ricordata per le accuse di razzismo dicontro Francesco. Questo è quanto scrive ilsulla questione: Inter-Napoli sarebbe dovuto essere un passaggio del testimone, con i futuri campioni d’Italia che ospitavano la squadra che ha scioccato il mondo quando ha vinto lo scudetto l’anno scorso. Ma il match èoscurato dalle accuse di un giocatore per linguaggio razzista. Pochi minuti dopo il pareggio del Napoli, eravistoparlare con l’arbitro Federico La Penna. Leggendo il labiale, sembrava che stesse accusando qualcuno di averlo chiamato “negro”, una forma più antica della parola italiana “nero”, la sua traduzione dipende dal contesto ma se rivolta a un’altra persona può essere ...

In seguito al presunto episodio razzista tra Juan Jesus e Acerbi, il Napoli ha diffuso un forte messaggio contro ogni forma di discriminazione attraverso i social. CALCIO Napoli – Il Napoli non è ... (napolipiu)

Nazionale, Acerbi lascia il ritiro dopo il caso Juan Jesus: al suo posto Spalletti convoca Mancini - IL COMUNICATO - Ha lasciato il ritiro della Nazionale Francesco Acerbi dopo un colloquio avuto con i membri dello staff tecnico per il caso Juan Jesus. Nella gara di ieri tra Inter e Napoli, infatti, il centrale ...noibiancocelesti

Bonanni: "Totti è come Del Piero alla Juventus. Acerbi-Juan Jesus Situazioni delicate" - L'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni ha commentato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, il turno di Serie A. Il primo pensiero di giornata "Per un allenatore che spero ...tuttojuve

ON AIR - Avv. Chiacchio: "Acerbi-Juan Jesus Il nerazzurro rischia 10 giornate di squalifica, credo interverrà la Procura Federale" - Diversamente sarebbe prosciolto. Nel caso in cui Juan Jesus non denunciasse o se l’arbitro La Penna non dovesse scrivere alcunchè nel referto la Procura Federale potrebbe d’ufficio intervenire ed anzi ...napolimagazine