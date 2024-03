Juan Jesus | “Acerbi mi ha detto ‘sei solo un neg*o’ | ora sostiene che non c’è stato insulto razzista”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 18 marzo 2024)non ci sta e rompe il silenzio sui social. Dopo le parole di Francesco, che oggi ha negato di aver insultato in modoil difensore del Napoli durante la partita contro l’Inter, il centrale brasiliano ha deciso di prendere posizione in modo netto con un post su Instagram: “Per me la questione si era chiusa ieri in campo con le scuse die sinceramente avrei preferito non tornare su una cosa così ignobile come quella che ho dovuto subire. Oggi peró leggo dichiarazioni ditotalmente contrastanti con la realtà dei fatti, con quantoda lui stesso ieri sul terreno di gioco e con l’evidenza mostrata anche da filmati e labiali inequivocabili in cui mi domanda perdono. Così non ci sto. Il razzismo si combatte qui e ora. ...