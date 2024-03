Juan Jesus | “Acerbi mi ha detto ‘negro’ | poi si è scusato”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 18 marzo 2024) Il difensore del Napoli: "Mi ha chiesto scusa perché si è reso conto di aver esagerato" "Mi ha'negro' e questo non mi sta bene"., durante la sfida Inter-Napoli, come evidenziato dal labiale ripreso dalle telecamere si è rivolto così all'arbitro La Penna per denunciare insulti razzisti che gli sarebbero stati rivolti