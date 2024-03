Juan Jesus accusa Acerbi di razzismo | la bufera investe anche la Nazionale VIDEO

(Di lunedì 18 marzo 2024) Pubblicato il 18 Marzo, 2024non ci sta. E Francescorischia una maxi squalifica. Napoli-Inter non finisce sul campo, non termina 1-1. Dopo la clamorosa reazione del difensore dei partenopei, la denuncia ribaditacon un post sui social potrebbe avere sviluppi pesanti per il centrale nerazzurro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@05) “Non mi sta bene, mi ha detto. Sei un ne**o. E questo non mi sta bene”.E ha aggiunto: “Qui abbiamo una scritta”, indicando “Keep out racism” sulla manica della maglia, lo slogan della Serie A contro qualsiasi forma di. E’ quel che è successo quando il calciatore ...

