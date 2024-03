Joe Barone ricoverato | le condizioni restano critiche | “Funzioni vitali supportate dai macchinari”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 18 marzo 2024) Milano, 18 marzo 2024 – Il direttore generale della Fiorentina Joerimanepresso la terapia intensiva cardio-chirurgica dell’ospedale San Raffaele di Milano inclinichedopo l’arresto cardiaco che lo ha colpito nella giornata di ieri, domenica, prima della gara che la Fiorentina avrebbe dovuto giocare a Bergamo contro l’Atalanta. Poco dopo le 11 di questa mattina ha varcato l'ingresso dell'ospedale anche Alessandro Moggi, manager tra gli altri del giocatore viola Nico Gonzales, giunto in ospedale per sincerarsi delledel direttore generale della Fiorentina. Oltre alla moglie Camilla ci sono anche i figli arrivati da New York. Da ieri, all'ospedale milanese, è presente il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè.