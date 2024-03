Joe Barone | moglie | figli | età | condizioni di salute dopo il malore e l' infarto

(Di lunedì 18 marzo 2024) Ancora dolore e sconcerto nel mondo del calcio per quanto accaduto ieri pomeriggio al direttore generale della Fiorentina, Joe. Il dirigente italo-americano (nativo di Pozzallo in Sicilia, ma trasferitosi all'età di 8 anni negli Stati Uniti con tutto la famiglia) che compirà 58 anni mercoledì

FIORENTINA - Joe Barone in condizioni gravi, all'ospedale anche la moglie e i figli - Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, si trova in gravi condizioni all'Ospedale San Raffaele di Milano. Domenica pomeriggio, mentre Italiano e la squadra stavano facendo la riunione tecn ...napolimagazine

Joe Barone, la corsa in ospedale - Barone ha avuto un arresto cardiaco ed è stato soccorso dallo staff della Fiorentina, in particolare dal medico sociale, che ha immediatamente chiamato i soccorsi. In quel momento la Fiorentina si ...ilmessaggero

Joe Barone come sta dopo l'operazione al cuore. La telefonata a Pradè che gli ha salvato la vita: «Non mi sento bene» - Camilla, la dolce metà di Barone, raggiunge Milano intorno alle 20.30, mentre i 4 figli arriveranno oggi dagli States. Girano voci terribili, poi, poco prima delle 22,. A Milano Joe Barone viene ...leggo