Joe Barone in condizioni gravissime | “Tenuto in vita con supporto meccanico artificiale” Il comunicato della Fiorentina

“ACF Fiorentina comunica che il DG Joe Barone rimane ricoverato presso la terapia intensiva cardio-chirurgica dell’ospedale San Raffaele di Milano in condizioni cliniche critiche in conseguenza di ... (sportface)

Incredibile in Serie A: Atalanta-Fiorentina potrebbe essere recuperata a fine campionato - La partita non andata in scena ieri per il malore accusato da Joe Barone potrebbe essere recuperata al termine della stagione. La Serie A si interroga: quando fare recuperare Atalanta-Fiorentina, ...areanapoli

Barone, funzioni vitali sostenute da supporti artificiali: il comunicato - Ennesimo aggiornamento della Fiorentina sulle condizioni di salute del Direttore Generale del club toscano, Joe Barone. Le condizioni di Joe Barone continuano a non migliorare e a destare più di ...areanapoli

Joe Barone, l'infarto e la corsa al San Raffaele per l'operazione al cuore: è in gravi condizioni. La Fiorentina: ogni previsione è fuori luogo - L'infarto in albergo intorno alle 15 mentre era in albergo a Cavenago di Brianza, poche ore prima del match dei viola con l'Atalanta al Gewiss Stadium di Bergamo. Poi la corsa verso il ...ilmattino