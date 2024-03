Joe Barone | il bollettino della Fiorentina sulle condizioni di salute | “ogni previsione prognostica è fuori luogo”

(Di lunedì 18 marzo 2024) E’ arrivato un altrodi Joe, direttore generalecolpito da malore primapartita di campionato contro l’Atalanta. Il dirigente del club viola è stato colpito da arresto cardiaco nel pomeriggio di ieri e la gara è stata inevitabilmente rinviata. Poi è stato sottoposto ad operazione. Lesono considerate ancora critiche. All’ospedale è arrivata anche la moglie. L’ultimo“ACFcomunica che il DG Joerimane ricoverato presso la terapia intensiva cardio-chirurgica dell’ospedale San Raffaele di Milano incliniche critiche in conseguenza di un arresto cardiaco extra ospedaliero. Le ...

Il Malore che ha colpito Joe Barone ha sconvolto la domenica della Serie A, Atalanta-Fiorentina rinvia ta così come l’Assemblea di Lega di oggi Il Malore che ha colpito Joe Barone ha sconvolto la ... (calcionews24)

FIORENTINA - Joe Barone in condizioni gravi, all'ospedale anche la moglie e i figli - Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, si trova in gravi condizioni all'Ospedale San Raffaele di Milano. Domenica pomeriggio, mentre Italiano e la squadra stavano facendo la riunione tecn ...napolimagazine

Joe Barone, la corsa in ospedale - Barone ha avuto un arresto cardiaco ed è stato soccorso dallo staff della Fiorentina, in particolare dal medico sociale, che ha immediatamente chiamato i soccorsi. In quel momento la Fiorentina si ...ilmessaggero

Joe Barone come sta dopo l'operazione al cuore. La telefonata a Pradè che gli ha salvato la vita: «Non mi sento bene» - Camilla, la dolce metà di Barone, raggiunge Milano intorno alle 20.30, mentre i 4 figli arriveranno oggi dagli States. Girano voci terribili, poi, poco prima delle 22,. A Milano Joe Barone viene ...leggo