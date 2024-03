Joe Barone e Atalanta-Fiorentina | nel calendario feroce della Serie A non c’è spazio per l’umanità

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Giocare sempre. Giocare comunque. Senza potersi permettere di respirare, pensare. Essere umani. Succede che quando il pallone si ricorda di esserlo, il giocattolo si rompe. Perché nel calcio moderno, costruito perché lo show vada sempre avanti, chi si ferma è perduto. In questo caso, laA. Domenicaè stata rinviata per il malore occorso in ritiro a Joe, il direttore generale dei viola che si è sentito male prima del match ed è stato portato in ospedale d’urgenza. Una decisione sacrosanta: impensabile costringere ad andare in campo i calciatori che solo poche ore prima si erano ritrovati a soccorrere un loro dirigente, in gravi condizioni. Il paradosso è che per aver fatto per una volta la scelta giusta, laA adesso si ritrova nei guai. Di fatto, ...