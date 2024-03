Joe Barone | come sta il Dg della Fiorentina colto da grave malore

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 18 marzo 2024) Torna l’incubo Astori per il club fiorentino. In un momento che avrebbe dovuto essere di concentrazione e tattica, la squadrae il suo allenatore, Vincenzo Italiano, sono stati colpiti da una notizia sconvolgente. Durante la riunione tecnica presso il Devero Hotel di Cavenago, a poche ore dalla partita contro l’Atalanta, si è diffusa la notizia delimprovviso del direttore generale Joe, ora ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano.Il dirigente è stato trasportato d’urgenza in ambulanza al prestigioso ospedale milanese, dove è attualmente in rianimazione. La situazione ha immediatamente gettato nello sconforto lo staff e i giocatori, che hanno richiesto e ottenuto dalla Lega Calcio il rinvio del match con ...