Jesi | insulti e botte per farla vivere con lui | braccialetto elettronico per un 67enne

(Di lunedì 18 marzo 2024)(Ancona), 18 marzo 2024 – Perseguitava una donna per fare in modo che andasse acon lui fino a picchiarla: divieto di avvicinamento eper un. Nella giornata di ieri, al termine dell’attività investigativa, espletata dal personale di polizia giudiziaria del commissariato di, diretto dal vicequestore Paolo Arena e coordinata dalla Procura è stata data esecuzione all’ordinanza emessa dal gip del tribunale di Ancona di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione delnei confronti di unono di 67 anni. Tutto è partito da un certificato medico del pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani che attestava le ...

