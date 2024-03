Jesi | fanno incetta di elettrodomestici e fuggono | presi fratello e sorella

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 18 marzo 2024)(Ancona), 18 marzo 2024 – Riempiono il trolley didopo averne staccato il cartellino, poi tentano la fuga ma sbagliano uscita. Scatta l’allarme e i carabinieri trovano i due, nomadi,di 54 e 52 anni, con la refurtiva. E’ accaduto nel primo pomeriggio di sabato da Maury’s in via Don Angelo Battistoni. I due sono entrati insieme nell’ipermercato e asportato un trolley in vendita hanno cominciato a riempirlo di: una friggitrice ad aria, due smerigliatrici, un seghetto, uno sbattitore e un tritatutto, del valore complessivo di 400 euro. Poi i due si sono divisi. Uno si è diretto all’uscita, sbagliando però porta e imboccando quella di ingresso. La porta automatica non si è così aperta. La donna intanto ha acquistato una crema pagata regolarmente in ...