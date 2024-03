Jennifer Lopez che vuole sempre brillare | anche dove meno te lo aspetti

(Di lunedì 18 marzo 2024) In una parata di sneakers, ecco che spuntano in prima fila, sul parquet del campo da basket, degli scintillanti stivali. Solo J.Lo poteva decidere di indossare in un contesto inaspettato delle calzature tanto particolari e far sembrare il tutto così naturale

Un pesante flop per JLo, costretta a cancella re sette date del tour Jennifer Lopez ha cancella to sette date del suo prossimo tour nordamericano a supporto del suo nuovo album This Is Me... Now e dei ... (movieplayer)

Dopo il successo di The Mother, Jennifer Lopez torna protagonista su Netflix con “ ATLAS ”, il nuovo film diretto da Brad Peyton, in arrivo dal 24 maggio . Che ruolo ha Jennifer Lopez in ... (spettacolo.periodicodaily)

Dopo il successo di The Mother, Jennifer Lopez torna protagonista su Netflix con “ ATLAS ”, il nuovo film diretto da Brad Peyton, in arrivo dal 24 maggio . Che ruolo ha Jennifer Lopez in ... (spettacolo.periodicodaily)

NBA, LeBron ne mette 40 ma non basta. Lakers-Warriors interrotta per più di 20 minuti: il motivo - Virale un video delle star presenti a Los Angeles (Ben Affleck e Jennifer Lopez, Djokovic) che si annoiavano in attesa della ripresa. Alla fine comunque LeBron James è stato chiaramente il migliore ...tag24

NBA - Djokovic, Jennifer Lopez e i duetti con Curry in Lakers-Warriors - Una partita NBA a Los Angeles fra Lakers e Warriors è sempre un evento, anche quando la vittoria può avere profonde implicazioni in chiave classifica e playoff. E le stars che ...pianetabasket

Jennifer Lopez, grave battuta d’arresto per la carriera della star: ecco cos’è successo - Jennifer Lopez ha cancellato sette date del suo primo tour in Nord America da cinque anni a questa parte, in programma in occasione dell’uscita del suo nuovo album “This Is Me… Now”. Le date che erano ...bestmovie