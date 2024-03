Italrugby record | il bello deve ancora venire Il Sei Nazioni è solo un punto di partenza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Finalmente un’Italia di carattere, quella vista nel 6edizione 2024. Siamoquindi nella classifica generale, lontani 9 punti dalla vetta su cui troneggia un’inarrivabile Irlanda, tuttavia abbiamo dimostrato di poter pareggiare con i francesi e di saper battere Scozia e Galles. I punti contano, ma spesso vanno “pesati” perché non hanno tutti lo stesso valore. Ci siamo imposti sulle squadre alla nostra portata, alla vigilia addirittura considerate superiori. Abbiamo anche resistito in maniera superba alla corazzata francese ridimensionandone le ambizioni. In aggiunta vale la pena sottolineare la buona prestazione contro i terribili Bianchi della Rosa, una battaglia persa per soli 3 punti dopo una coraggiosa lotta testa a testa. Ovvero i quattro/quinti del nostro 6vanno considerati buoni se non ottimi. A ...