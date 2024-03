Italo | connessioni con Itabus per garantire la continuità’ dei servizi lungo la linea Caserta Foggia

(Di lunedì 18 marzo 2024) Roma.mette a disposizione 4 collegamenti treno + bus al giorno, effettuati insieme ad(società del gruppodallo scorso maggio) per fronteggiare l’emergenza sulla, attualmente sospesa tra Ariano Irpino e Benevento in seguito ad una frana. Uno intermodale perla continuità dei collegamenti ed il diritto alla mobilità dei numerosi viaggiatori che quotidianamente percorrono quella tratta per raggiungere le città del centro nord. Si arriva a Benevento, dunque, con il trenoe da lì si sale sul busin connessione (che attende i viaggiatori in arrivo) per poi proseguire verso la Puglia, effettuando tutte le fermate previste dal tragitto ossia ...

Frana sui binari sulla Foggia-Caserta: Italo, connessioni con Itabus per garantire continuità servizi - Si arriva a Benevento, dunque, con il treno Italo e da lì si sale sul bus Itabus in connessione (che attende i viaggiatori in arrivo) per poi proseguire verso la Puglia, effettuando tutte le fermate ...teleborsa

Collegamenti ferroviari interrotti per una frana: le alternative di viaggio Italo-Itabus sulla Foggia-Caserta - Si arriva a Benevento, dunque, con il treno Italo e da lì si sale sul bus Itabus in connessione (che attende i viaggiatori in arrivo) per poi proseguire verso la Puglia, effettuando tutte le fermate ...foggiatoday

La frana blocca la tratta dei treni di CASERTA. Ecco i nuovi collegamenti di Italo - CASERTA – Italo mette a disposizione 4 collegamenti treno + bus al giorno, effettuati insieme ad Itabus (società del gruppo Italo dallo scorso maggio) per fronteggiare l’emergenza sulla linea Caserta ...casertace