Italia-USA | Mondiali curling femminile 2024 in DIRETTA | prosegue la rincorsa ai playoff

(Di lunedì 18 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALIVE Buongiorno e benvenuti allaLIVE del quarto incontro di qualificazione per il torneo iridatodi Canadatrae Usa. L’ha iniziato bene, con il successo sull’Estonia e soprattutto in volata sulla Svezia, la sua avventura alla rassegna iridatadi, in corso di svolgimento a Sydney in Canada dal 16 al 24 marzo. La Nazionale azzurra ha tutte le carte in regola per essere protagonista sul ghiaccio canadese, dopo il brillante successo ottenuto cinque mesi fa agli Europei. Le azzurre stanno affrontando le altre dodici squadre in un round robin particolarmente intenso, ma ci sono ottime possibilità per provare ad accedere alla fase a eliminazione ...

L'innovazione tecnologica non si ferma mai e, nell'ultimo anno, l'intelligenza artificiale generativa (AI generativa ) ha segnato un'accelerazione notevole, aprendo nuovi orizzonti in diversi ... (quotidiano)

Sta per terminare l’attesa per Italia-Usa , partita valevole per la settima sessione del round robin degli Mondiali di curling femminile 2024 , in corso di svolgimento a Sydney, nella nuova Scozia ... (sportface)

Investimenti. Ritornano i buoni fruttiferi più sicuri, indicizzati all’inflazione, ma Poste Italiane li snobba - Si tratta dei buoni fruttiferi decennali indicizzati all’inflazione Italiana e per la precisione la serie attualmente in emissione è denominata IL110A240307. In linea generale per sottoscrivere i ...ilfattoquotidiano

Cambiamenti nella politica dei resi di Amazon in Italia - A partire dal 25 marzo, Amazon rivoluzionerà la sua politica sui resi in Italia. Il periodo di restituzione per i prodotti elettronici di consumo si adeguerà alle norme sul diritto di recesso. Questo ...informazione

Più o meno come me lo aspettavo - A distanza di tre anni dal primo episodio, finalmente anche in Italia esce il secondo capitolo della spettacolare saga di fantascienza nata dalla penna di Frank Herbert e diretta da Denis Villeneuve.mymovies