(Di lunedì 18 marzo 2024) L'19 Campione d'Europa in carica la scorsa estate torna in campo per ladi categoria. In palio...

Primo giorno di raduno per la Nazionale Under 21, che riprenderà la sua corsa nelle qualificazioni al Campionato Europeo affrontando venerdì a Cesena (ore 18.15, diretta tv in chiaro su Rai 2, ... (today)

La Nazionale Under 17, dopo uno stage di cinque giorni a Novarello, è pronta a cimentarsi nella fase élite dell'Europeo , in programma dal 20 al 26 marzo in Finlandia. Gli Azzurrini faranno il loro ... (today)

Italia Under 19, via alla fase Elite dell'Europeo: dove vedere in tv e streaming le gare contro Scozia, Rep. Ceca e Georgia - L`Italia Under 19 Campione d`Europa in carica la scorsa estate torna in campo per la fase elite dell`Europeo di categoria. In palio in tre gare da disputare tutte.calciomercato

Juventus Under 17 e 16: i giocatori convocati dalle Nazionali - Ecco quanto reso noto dal club. Olanda, Belgio e Finlandia, invece, saranno le avversarie dell'Italia Under 17 di Francesco Verde – in terra finlandese – nella Fase "Elite" dell'Europeo di categoria.ilbianconero

Torna Pasqualando: attese 5mila persone alla gara ciclistica di San Miniato - 72 km); alle 11 la tanto attesa gara handbike nazionale – valevole per la Coppa Italia di Società – che prevederà un’ora di corsa più un giro; alle 12.30 sui pedali elite e Under 23 maschi (41 giri, ...gonews