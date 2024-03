Italia U21 | il ct Nunziata | “Ci aspettano due partite fondamentali per il nostro cammino”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 18 marzo 2024) Primo giorno di raduno per l’Under 21, che riprenderà la sua corsa nelle qualificazioni al Campionato Europeo affrontando venerdì a Cesena (ore 18.15, diretta su Rai 2) quella Lettonia che lo scorso 8 settembre a Jurmala l’aveva costretta al pareggio all’esordio. Da quella partita l’U21 di Carmineha conquistato tre vittorie e un pari molto prezioso nell’ultimo confronto in casa e con 11 punti è in testa al girone, a +1 dall’Irlanda e +2 dalla Norvegia. Nelle prossime due gare con Lettonia e Turchia gli Azzurrini cercheranno di allungare il vantaggio in classifica, conche non ammette distrazioni: “Cidueper il, in questi tre o quattro giorni dovremo fare in modo di recuperare ...