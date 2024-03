Italia | tutti a rapporto da Spalletti | i 5 dell’Inter oggi! Il programma ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 18 marzo 2024) Ieri sera è scattato il ritiro dell’di Lucianoa Roma.arriveranno i giocatori di Inter e Napoli. Nel pomeriggio le varie attività e domani, riferisce il Corriere dello Sport, la partenza da Fiumicino. RADUNO ? Arriva la sosta per le nazionali, con Lucianoche richiama. L’domani volerà in direzione States per giocate tra Miami e New York due amichevoli: la prima contro Venezuela e la seconda contro Ecuador. Il ritiro è iniziato ieri con il raduno presso l’hotel Parco dei Principi a Roma,arriveranno gli otto azzurri che hanno giocato Inter-Napoli: Darmian, Acerbi, Bastoni, Frattesi, Barella nel blocco dei titolari di Inzaghi. Meret, Di Lorenzo e Raspadori schierati da Calzona. Alle 16 ci sarà ...