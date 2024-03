Italia-Scozia oggi in tv | Mondiali curling femminile 2024 | orario | programma | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 18 marzo 2024)domenica 17 marzo (alle ore 23.00) l’affronterà laaidi. Dopo l’esordio di ieri contro l’Estonia e la partita pomeridiana contro la Svezia, prosegue l’avventura della nostra Nazionale sul ghiaccio di Sydney (Canada, non la nota località australiana). L’asticella si alza per le azzurre, chiamate a fronteggiare un’avversaria particolarmente quotata e insidiosa, in quello che potrebbe essere uno scontro diretto fondamentale per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Stefania Constantini, Angela Romei, Elena Mathis, Giulia Zardini Lacedelli incroceranno la formazione guidata dalla skip Rebecca Morrison, reduce dalle partite contro Norvegia e Nuova Zelanda. Si preannuncia un confronto particolarmente serrato, ...