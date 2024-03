Israele vieta l’ingresso a Gaza del commissario di Unrwa Philippe Lazzarini Lui | “Bloccato dopo il report sulla carestia imminente”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024)sfida ancora le Nazioni Unite e nel suo mirino finiscono i vertici dell’Agenzia dell’Onu per i Profughi Palestinesi.le accuse all’agenzia di partecipazione all’attacco di Hamas del 7 ottobre che hanno provocato la sospensione dei finanziamenti da parte di diversi governi, in parte ritirate a causa della mancanza di prove concrete, Tel Aviv ha deciso di impedire l’entrata nella Striscia algenerale di. È lo stesso dipendente delle Nazioni Unite ad annunciare di essere finito nella blacklist di, come successo anche alla relatrice speciale Francesca Albanese: “Il giorno in cui vengono diffusi nuovi dati, le autorità israeliane negano il mio ...