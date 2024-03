Israele | Ucciso alto comandante di Hamas

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 18 marzo 2024)ad, si tratta di Faiq Mabhuoch, capo della sicurezza interna adNelle ultime ore adè statoil capo della Sicurezza Interna ad, Faiq Mabhouch, morto in conseguenza ad uno scontro con le truppe mentre era armato. “Esso era nascosto in un complesso presso l’ospedale di Shifa a Gaza City dove lui operava e portava avanti un’attività terroristica. Era responsabile del Coordinamento delle attività terroristiche adnella striscia” Queste le parole del portavoce militare di Mabhuoch Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.