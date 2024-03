Isola dei Famosi 2024 | Vladimir Luxuria | probabile data di debutto del reality show e location

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 18 marzo 2024) Al nuovodell’deisu Canale 5 manca sempre meno, non appena il Grande Fratello chiuderà i battenti, ildella sopravvivenza tornerà sul piccolo schermo per una nuova edizione che vedrà al timone, che prenderà il posto di Ilary Blasi. Scopriamo qualche indiscrezione in più sulla nuova edizione dell’deidei, spoiler sulla nuova edizione Stando alle ultime indiscrezioni, l’deidovrebbe tornare in onda su Canale 5 l’8 aprile, ancora però lad’inizio deldella sopravvivenza ...