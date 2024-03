Iran | alle proteste per Mahsa del 2022 morte meno di 300 persone

(Di lunedì 18 marzo 2024) L'afferma in un rapporto ufficiale chedi 300sonodurante lenelscatenate dallain custodia diAmini. La cifra è significativamente inferiore a quella fornita dNazioni Unite all'inizio di questo mese che in base a "dati credibili" ha riferito di "ben 551 manifestanti uccisi dforze di sicurezza, tra cui al49 donne". Il rapportoiano attribuisce la maggior parte delle morti civili ai "rivoltosi" e afferma che i rimanenti sono coinvolti in "atti o attacchi terroristici". Pubblicato ieri il rapporto speciale dell'ufficio del presidente stima che 281sianonei mesi di ...

Nel rapporto al Consiglio per i diritti umani si legge che l’Iran ha fatto “un uso non necessario e sproporzionato della sua forza letale” per reprimere le manifestazioni scoppiate dopo la morte ... (huffingtonpost)

Miranda , presente allo Stadio Civitas Metropolitano nelle vesti di opinionista con Prime Video, ha parlato di Atletico Madrid- Inter e in particolare di come prepara le partite Diego Pablo ... (inter-news)

L’Italia ha una nuova ambasciatrice in Iran: per la prima volta è una donna, Paola Amadei - Amadei ha una brillante carriera alle spalle, iniziata nel 1992 e cresciuta tra diversi ... ambascirtice in Oman – uno Stato chiave nei negoziati nucleari e non solo con l’Iran - poi il ritorno a Roma ...repubblica

Guerra Ucraina Russia, news di oggi. Plebiscito di Putin, allo zar l'87,28% dei voti. LIVE - Il presidente Iraniano Ebrahim Raissi si è congratulato con Vladimir Putin per la "decisiva" vittoria alle elezioni presidenziali. "Il presidente della Repubblica islamica dell'Iran si è sinceramente ...tg24.sky

Iran, preparativi per nuovo anno persiano - Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a [email protected] o telefonando al numero verde ...ansa