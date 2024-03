Inzaghi | «Tre giorni di analisi! Stasera una sola grande amarezza»

(Di lunedì 18 marzo 2024)è intervenuto a caldo dopo Inter-Napoli, posticipo della ventinovesima giornata di Serie A giocatasi a San Siro e terminato sul risultato di 1-1 con le reti di Darmian e Juan Jesus. Di seguito la suapost partita, affidata alle telecamere di DAZN– Simoneparla così al termine di Inter-Napoli: «Diciamo che c’è un po’ di delusione soprattutto per la partita fatta. Abbiamo trovato i Campioni d’Italia e siamo stati molto bravi, abbiamo fatto un inizio primo tempo e un inizio di secondo molto buoni. Poi abbiamo commesso una leggerezza sul loro gol che ci è costata, per come è andata a partita c’è delusione perché nell’ultima mezz’ora abbiamo perso le distanze. Siamo stati comunque ordinati e Sommer praticamente inoperoso. L’angolo da cui è nato il gol? Quello c’è da rivedere ma penso che ...

Inzaghi e l’Inter a Madrid sono stati eliminati dalla Champions League dall’Atletico Madrid di Simeone che ha chiuso i tempi regolamentari sul 2-1 per poi trionfare ai calci di rigore. Trevisani non ... (inter-news)

Per l’Inter non c’è tempo di piangersi addosso, c’è uno scudetto storico da andare a conquistare. Il Corriere dello Sport svela il dietro le quinte del Metropolitano e di ieri ad Appiano Gentile. ... (inter-news)

Inter, il big di Inzaghi semina il caos: “Adesso basta” - Facendosi preferire in molte situazioni di gioco al Napoli, la compagine di Inzaghi ha liberato in diverse circostanze uomini davanti a Meret, provvidenziale in almeno tre interventi. Inzaghi ...calciomercato

Inter-Napoli 1-1: Juan Jesus rovina la festa a Inzaghi. Settimana da dimenticare per i nerazzurri - L'intensità è alta fin dai primi minuti di gioco con le due squadre che cercano di non far giocare gli avversari. Al 13' tripla occasione Inter prima con Darmian che riceve un cross da Dimarco ma Mere ...sportpaper

Inter-Napoli, le formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi e Calzona - Inter e Napoli alle 20 e 45 scendono in campo a San Siro nel big match valido per la ventinovesima giornata di campionato. Sarà una gara di riscatto per entrambe le squadre, eliminate in settimana dal ...gonfialarete