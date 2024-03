Inzaghi | «Settimana importante | complimenti ai ragazzi! Buona gara»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 18 marzo 2024) Simoneha commentato il pareggio dell’Inter contro il Napoli per 1-1. Il tecnico nerazzurro ha fatto iai suoi giocatori. OTTIMA PARTITA ? Simonea Radio Rai Sport al termine di Inter-Napoli. Le sue parole ascoltate su Radio Anch’io sport: «Sapevamo questa, Bologna, Atletico e Napoli, che fossee ho fatto iaiperché abbiamo fatto una grandissimacontro la squadra campione d’Italia. Abbiamo fatto un primo tempo e i primi 20 minuti del secondo tempo ottimi». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it ...