Inzaghi deluso solo dal risultato dell’Inter non dalla prestazione | “Sommer praticamente inoperoso”

(Di lunedì 18 marzo 2024) Simoneè dispiaciuto per il pareggio della sua Inter contro il Napoli ma non condanna la sua squadra per laofferta in campo. Il tecnico piacentino sottolinea: "Sommer è statoinoperoso".

Inter-Napoli, le pagelle di CM: deludono Thuram e Calhanoglu, Juan Jesus super. Kvaratskhelia non convince - Sommer 6: Non deve praticamente mai intervenire ed è una beffa il gol del pareggio, che di fatto lo vede incolpevole. Pavard 6: Lavora bene in tandem con Darmian ma.calciomercato

